Wolfsburgs Traum vom ganz großen Triumph

Einem großen Ziel jagen die erfolgreichen Fußballerinnen des VfL Wolfsburg seit 2014 vergeblich hinterher: dem dritten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte. Zweimal in den vergangenen drei Jahren verlor der deutsche Meister im Finale gegen Olympique Lyon, zuletzt unter dramatischen Umständen im Mai dieses Jahres. Heute (18.30 Uhr) beginnt die neue Saison in der europäischen "Königsklasse" mit einer relativ leichten Aufgabe für den VfL: Im Hinspiel der Runde der letzten 32 gastiert die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch beim isländischen Meister Thor KA Akureyri. Das Rückspiel findet zwei Wochen später in Wolfsburg statt. Die erste Runde soll der erste Schritt Richtung Titel sein. Wolfsburgs sportlicher Leiter Ralf Kellermann hatte bereits nach der Niederlage gegen Lyon erklärt: "Der Sieg in der Champions League bleibt das Ziel."

Lockerer 11:0-Sieg gegen Hannover 96

Am vergangenen Wochenende hatten die "Wölfinnen" ihren Pflichtspielstart und feierten im DFB-Pokal einen lockeren 11:0-Sieg beim Oberligisten Hannover 96. Eine echte Herausforderung war die Partie für den VfL nicht, aber eine gute Gelegenheit, um in den Rhythmus zu kommen. "Wir alle waren froh, dass es endlich wieder losgeht. Umso besser, dass wir uns für die Champions League und den Ligastart gleich Selbstvertrauen holen konnten", sagte Stürmerin Alexandra Popp.

Kellermann: "Klaren Anspruch weiterzukommen"

Akureyri wird größere Gegenwehr als Hannover leisten, auch wenn die Leistungsstärke der Isländerinnen schwer einzuschätzen ist. "Ganz klar ist, dass wir jede Mannschaft ernst nehmen, die sich für die Champions League qualifiziert hat. Zugleich haben wir aber auch den klaren Anspruch, diese Hürde zu nehmen und eine Runde weiterzukommen", betonte Kellermann bereits nach der Auslosung.

VfL-Trio angeschlagen

Möglicherweise muss Trainer Lerch am Mittwoch einige etablierte Spielerinnen ersetzten. Anna Blässe, Sara Gunnarsdottir und Lena Goeßling zogen sich beim Sieg in Hannover Blessuren zu. Der Coach wird wohl kein Risiko eingehen, zumal am Wochenende Saisonstart in der Bundesliga ist und Gegner 1.FFC Frankfurt ein größeres Kaliber ist als Akureyri.

