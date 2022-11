WM-Generalprobe: Füllkrug schießt Deutschland beim Debüt zum Sieg Stand: 16.11.2022 20:01 Uhr Erstes Spiel, erstes Tor: Niclas Füllkrug hat ein gelungenes Debüt in der deutschen Fußballnationalmannschaft gefeiert. Der Stürmer schoss beim schmeichelhaften 1:0-Sieg im letzten Test vor der WM gegen Oman das Tor des Tages.

Füllkrug kam in der zweiten Hälfte zum Einsatz und war in der 80. Minute zur Stelle. Nach Vorarbeit von Kai Havertz schob der 29-Jährige überlegt mit links ein und bewahrte die deutsche Elf so vor einer kleinen Blamage. "Am Ende freue ich mich, dass ich helfen konnte", sagte der Werder-Stürmer bei "RTL" und mahnte, den schwachen Auftritt im Oman "realistisch" einzuschätzen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick tat sich gegen die bemühten Omaner schwer, fand keine spielerische Linie. Mit Zielspieler Füllkrug im Sturmzentrum lief es in den zweiten 45 Minuten etwas besser. Der Bremer erarbeitete sich schon vor seinem Treffer zwei gute Einschussmöglichkeiten.

Für einen Platz in der Startelf beim WM-Auftakt am kommenden Mittwoch (14 Uhr) gegen Japan dürfte es zwar nicht reichen, aber der Werder-Angreifer stellte unter Beweis, dass er zur Stelle sein kann, wenn er gebraucht wird.

Moukoko jüngster Debütant seit Uwe Seeler

Die insgesamt dürftige Vorstellung des deutschen Teams hatte einige Gründe. Thomas Müller, Jamal Musiala, Serge Gnabry: Sie alle fehlten im Sultan-Qabus-Sportzentrum zunächst, Flick hielt im Poker um die WM-Startelf seine Karten verdeckt. Für ihn war es ein Spiel der Experimente. So stieg Youssoufa Moukoko im Sturm mit 17 Jahren und 361 Tagen zum jüngsten Debütanten seit Uwe Seeler 1954 auf. Der BVB-Jungstar verbuchte zwar einen Pfostentreffer, hatte ansonsten aber kaum Bindung zum Spiel. Das gelang Füllkrug etwas besser.

