VfL Wolfsburg: Mit Popp und Power heute gegen WFC Arsenal Stand: 01.05.2023 07:27 Uhr Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg geht es heute im Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim WFC Arsenal um den Einzug ins Endspiel. Die zuletzt verletzte Kapitänin Alexandra Popp soll ihrem Team helfen.

von Matthias Dröge aus London

Als die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Sonntagnachmittag den gepflegten Rasen im Londoner Stadion des FC Arsenal betreten, gehört Alexandra Popp zu den letzten. Noch trägt sie eine Bandage am rechten Fuß, aber sie lächelt. Ein gutes Zeichen für die 32-Jährige und ein noch besseres für ihren Verein.

VfL im Rückspiel (wohl) mit Popp

Dass die Toptorjägerin bei diesem enorm wichtigen Rückspiel wahrscheinlich von Beginn an spielen kann, freut Tommy Stroot besonders: "Wie weit das Ganze reichen wird, müssen wir noch abwarten. Sie hat das Abschlusstraining absolviert und ist grundsätzlich spielfähig", sagte der Coach.

Überhaupt ist die personelle Situation beim VfL deutlich entspannter als bei Arsenal. Beim Tabellenvierten der englischen "Women's Super League" fehlen mehrere Leistungsträgerinnen wie Englands Europameister-Kapitänin Leah Williamson (Kreuzbandriss).

Wolfsburg gegen rund 60.000 Fans

Zum Anpfiff am frühen Abend (18.45 Uhr MESZ, in der Vollreportage im Livecenter bei NDR.de) werden mehr als 60.000 Fans im dann wohl ausverkauften Stadion sein - Rekord für die Frauen des FC Arsenal. In England ist der 1. Mai ebenfalls ein Feiertag, daher werden viele Familien im Stadion im Norden von London erwartet.

Nach der stimmungsvollen, aber sportlich schmerzhaften Erfahrung des Vorjahres, als der VfL vor rund 90.000 Fans im Camp Nou des FC Barcelona im Halbfinale chancenlos ausgeschieden war, geht VfL-Verteidigerin und Nationalspielerin Felicitas Rauch gelassener mit der großen Kulisse um: "Wir haben so viele Spiele schon erleben dürfen vor genau solchen Crowds, das ist einfach eine unglaubliche Wertschätzung. Wir haben das Ziel vor Augen, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist mir egal, ob da 40.000, 50.000 oder 60.000 Leute kommen." Auch aus Wolfsburg werden Fans dabei sein.

Hinspiel-Remis als Vorwarnung

Für einen Sieg brauchen die Niedersächsinnen vor allem eine noch konzentriertere Abwehrleistung als im ersten Duell: "Wir bereiten uns darauf vor, dass sie aktiver spielen werden und vielleicht mehr versuchen als im Hinspiel", so Stroot. Beim 2:2 vor Wochenfrist gab Wolfsburg eine 2:0-Führung aus der Hand - und damit eine sehr gute Ausgangslage für den Finaleinzug. Für Rauch wird es im Gastspiel beim englischen Vize-Meister auf Energie, Überzeugung und Mut ankommen.

Den dritten Champions-League-Titel im Blick

Damit Wolfsburg nach den Triumphen 2013 und 2014 wieder im Finale um die begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball spielen darf, muss der VfL in London gewinnen. Im Endspiel würde es am 3. Juni in Eindhoven wieder zum Duell mit dem FC Barcelona um Weltfußballerin Alexia Putellas kommen. Gelingt heute der Sieg, darf Alexandra Popp als Finalistin in den Bus steigen - auch gerne wieder als letzte und mit einem Lächeln.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.04.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg