VfL Wolfsburg - FC Barcelona: Große Kulisse, kleine Chance Stand: 29.04.2022 12:30 Uhr Rund 20.000 Zuschauer werden die Frauen des VfL Wolfsburg in der Champions League gegen den FC Barcelona unterstützen. Doch nach dem 1:5 im Hinspiel braucht der VfL ein Fußball-Wunder, um ins Finale einzuziehen.

Aufgeben gilt jedoch nicht beim VfL, der vor einer Woche noch deutlich höher hätte verlieren können. "Wir wollen alles Mögliche tun, gerade mit den Fans im Rücken, vielleicht gelingt uns ja das Wunder", sagte Nationalspielerin Felicitas Rauch der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung".

Fast 20.000 Fans wollen bei der "Mission Impossible" am Sonnabend (18 Uhr, im NDR Livecenter mit Audio-Vollreportage) in der großen Arena dabei sein. Das sind zwar deutlich weniger als die 91.648 in Camp Nou vor einer Woche. Dennoch wird die bisherige VfL-Bestmarke (12.464 im Juni 2014) deutlich übertroffen - und soll ungeahnte Kräfte freisetzen. "Der Geist unserer Mannschaft ist, bis ans Ende an unsere Chance zu glauben", versprach Rauch: "Wir wollen auf jeden Fall gewinnen."

Barca mit 45 Siegen in Folge

Das wird gegen das übermächtige Team der Weltfußballerin Alexia Putellas allerdings schwer genug. 45 Pflichtspiele hat Titelverteidiger Barca in Serie gewonnen - die Sportwelt ist Zeuge des Beginns einer spektakulären Erfolgsära, begründet auf technisch wie taktisch brillantem Fußball eines eingespielten Starensembles.

Deshalb wäre der FC Barcelona auch im Finale am 21. Mai in Turin gegen Rekordsieger Olympique Lyon oder Paris St. Germain (Hinspiel 3:2) in der Favoritenrolle.

Für Wolfsburg ist noch das Double drin

Das langfristig angelegte Projekt in Katalonien, das auch in der Vermarktung Maßstäbe setzt, zeigt dem Bundesliga-Tabellenführer klar den Weg in die Zukunft auf. "Wenn wir uns über die nächsten Jahre kontinuierlich steigern, sind auch wir wieder ein Team, das um den Champions-League-Titel mitspielt", glaubt Verteidigerin Rauch.

Die zunächst holprig gestartete Umbruchsaison mit dem neuen Trainerteam um Tommy Stroot könnte der VfL auf jeden Fall noch mit dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal veredeln.

"Wölfinnen" mit spektakulären Neuzugängen

Doch längst läuft die Kader-Aufrüstung auf vollen Touren: Toptalent Jule Brand (TSG Hoffenheim), Nationaltorhüterin Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) sowie die Verteidigerinnen Marina Hegering (Bayern München) und Sara Agrez (Turbine Potsdam) hat der Sportliche Leiter Ralf Kellermann von Ligarivalen nach Wolfsburg gelockt.

Allesamt hochkarätige Sommer-Transfers, wohl auch ein klares Signal an den Noch-Meister München: Im Kampf um die Vorherrschaft im deutschen Frauenfußball will der zweimalige Champions-League-Sieger, sechsmalige Meister und achtmalige Pokalsieger nichts von einer drohenden Wachablösung wissen.

