SV Meppen verliert bei Middendorps Heim-Debüt mit 1:3 gegen Verl Stand: 14.03.2023 20:57 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen wartet auch unter seinem neuen Trainer Ernst Middendorp weiter auf einen Sieg. Beim Heim-Debüt des 64-Jährigen unterlagen die Emsländer dem SC Verl mit 1:3 (0:2).

von Martin Schneider

Den Gastgebern gelang es nicht, den Rückenwind vom Punktgewinn gegen Tabellenführer Elversberg mit in den Dienstagabend zu retten. Im Gegenteil. Der SVM fand gegen clever und sehr routiniert agierende Verler nicht in die Partie und kassierte mit der erste Torchance der Gäste auch prompt das erste Gegentor. Maximilian Wolfram brachte den Sportclub mit einem Kopfballtreffer in der 22. Minute in Führung. Zehn Minuten später klingelte es erneut im Gehäuse von Meppen-Keeper Erik Domaschke, diesmal hieß der Torschütze in Reihen der Verler Nicolas Sessa (32.).

Meppen zu passiv und leidenschaftslos

Middendorp gefiel das alles gar nicht, was er da von der Seitenlinie betrachten musste. Der Trainer der Emsländer konnte in den vergangenen Tagen mit seinem Team kaum trainieren, aufgrund des Schneefalls waren größtenteils nur Waldläufe und Video-Studium möglich. Entsprechend aus dem Rhythmus wirkte seine Mannschaft auch in der ersten Halbzeit. Keine Torgefahr, defensiv viel zu passiv und gerade bei Flanken anfällig - das 0:2 zur Pause war verdient.

Middendorp wechselt viermal zur Pause

In der Kabine des SVM dürfte es lauter geworden sein und auf der Taktiktafel für den zweiten Durchgang machte Middendorp Tabula rasa: Viermal wechselte der Coach in der Halbzeit. Einer der Neuen war Morgan Fassbender, der in der 48. Minute den ersten Torschuss für die Gastgeber abgab. Dieser stellte jedoch Gäste-Torwart Tim Wiesner, der in der achten Minute für den verletzten Stammkeeper Niclas Thiede eingewechselt wurde, vor keinen Probleme.

Der zweite Neue auf dem Platz, Samuel Abifade, entpuppte sich als Kurzarbeiter. Der Mittefeldspieler flog in der 57. Minute nach einer Grätsche gegen Verls Wolfsram mit Rot vom Platz, was eine harte aber vertretbare Entscheidung war. Vier Minuten später kassierten die dezimierten Emsländer durch Verls Sessa das 0:3. Damit war die Entscheidung an diesem Abend gefallen. Der Ehrentreffer des SVM durch David Blacha in der 86. Minute kam zu spät.

Mit 21 Punkten nach 27 Spielen bleiben die Meppener Tabellen-19. Am Freitagabend treten die Niedersachsen bei Viktoria Köln an.

27.Spieltag, 14.03.2023 19:00 Uhr SV Meppen 1 SC Verl 3 Tore: 0: 1 Wolfram (22.) 0: 2 N. Sessa (33.) 0: 3 N. Sessa (61.) 1 :3 Blacha (86.)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bruno Soares, Mazagg - Blacha, Vogt (46. Faßbender), Dombrowka (46. Risch) - Hemlein (46. Abifade), Pourié, Eixler (46. Evseev)

SC Verl: N. Thiede (8. Wiesner) - Ochojski, Paetow, Mikic, Stöcker (55. Stellwagen) - Corboz, Baack - Otto (55. Meijer) - Grodowski (54. Tugbenyo), N. Sessa (69. Sapina), Wolfram

Zuschauer: 7118



