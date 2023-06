Medien: Werder Bremen will Liverpool-Star Keïta verpflichten Stand: 09.06.2023 11:40 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht nach Medieninformationen vor einem Transfercoup. Demnach verhandeln die Hanseaten mit Mittelfeldstar Naby Keïta vom FC Liverpool über einen Wechsel an die Weser.

Eine Einigung zwischen dem letztjährigen Aufsteiger und dem Nationalspieler Guineas steht dabei offenbar bereits kurz bevor. Der 28-Jährige soll in in der kommenden Woche den Medizincheck in Bremen absolvieren und dann einen Vertrag bis 2026 unterzeichnen, berichteten "Sky" und die "Bild". Keïta würde ablösefrei zu den Norddeutschen wechseln. Sein Kontrakt bei Liverpool läuft aus.

Weitere Informationen Nach Klassenerhalt: Werder Bremen verlängert mit Trainer Werner Erst schaffte er den Aufstieg, dann den Klassenerhalt - jetzt will der 35-Jährige die Grün-Weißen wieder in der Bundesliga etablieren. mehr

Bei Liverpool nur noch Ersatz

Im Team des deutschen Coaches Jürgen Kloop spielte der Mittelfeldmann in der abgelaufenen Serie nur eine Nebenrolle. Keïta kam in der Premiere League lediglich acht Mal zum Einsatz. Er war vor fünf Jahren für eine kolportierte Ablösesumme von 60 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road gewechselt. Nun scheint Keïta vor der Rückkehr in die Bundesliga zu stehen.

Keïta wurde in Leipzig zum Star

Den Kontakt soll Werders neuer Kaderplaner Johannes Jahns hergestellt haben, der den Afrikaner noch aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg kennt. Dort hatte der 28-Jährige seine ersten Schritte im europäischen Fußball gemacht, bevor sein Stern später in Leipzig richtig aufging. In Liverpool wurde es um Keïta auch wegen einiger Verletzungen zuletzt still.

Ein Wechsel zu Werder, das finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, wäre dennoch eine große Überraschung. Denn das Jahressalär von Keïta soll bei rund sieben Millionen Euro liegen.

Weitere Informationen Werder Bremens Rettung und die Folgen: Viel Arbeit, wenig Geld Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga. Aber in den Kassen herrscht Ebbe. Was wird aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.06.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen