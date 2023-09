Koen Casteels verlässt den VfL Wolfsburg am Saisonende Stand: 02.09.2023 20:18 Uhr Koen Casteels wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach dieser Saison verlassen. Beide Seiten verständigten sich darauf, den zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Das gab der Club am Sonnabend nach der 1:2-Auswärtsniederlage bei der TSG Hoffenheim bekannt. "Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, mich nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg zu verabschieden und noch einmal eine neue Herausforderung anzugehen. Ich habe mir diesen Schritt reiflich überlegt und freue mich auf das, was kommt", sagte Casteels.

Neun Jahre bei den "Wölfen"

Der 31 Jahre alte belgische Nationaltorwart, der im Januar 2015 zum VfL wechselte, ist seit mittlerweile sieben Jahren die Nummer eins im Tor der "Wölfe" und führte das Team in der Saison 2021/2022 auch als Kapitän auf das Spielfeld.

Geschäftsführer Marcel Schäfer sagte: "Nun liegt noch eine gemeinsame Saison vor uns und ich bin überzeugt, dass Koen einmal mehr einen großen Anteil daran haben wird, dass wir unsere Ziele erreichen und ich wünsche ihm, dass er sich dann auch seinen Traum von einer Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr erfüllen kann."

Seit 2016 Stammkeeper bei Wolfsburg

Koen Casteels war im Januar 2015 von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt, spielte in der Rückrunde jedoch ein halbes Jahr auf Leihbasis für Werder Bremen. Seit der Saison 2016/2017 ist er Stammtorhüter der Grün-Weißen. Am Sonnabend in Hoffenheim bestritt der Schlussmann sein 216. Bundesligaspiel für den VfL, insgesamt absolvierte der Belgier bisher 252 Pflichtspiele im grün-weißen Dress.

