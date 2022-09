Füllkrug-Doppelpack! Spätes Bremer Glück in Bochum Stand: 03.09.2022 18:00 Uhr Nach zehn Gegentoren in den ersten vier Bundesligaspielen hat Werder Bremen am Sonnabend zum ersten Mal seinen Kasten sauber gehalten und gleichzeitig den zweiten Saisonsieg gefeiert. Niclas Füllkrug erzielte spät beide Tore zum 2:0 (0:0)-Erfolg der Hanseaten.

von Matthias Heidrich

Die Bremer hatten in Bochum viel versucht und auch ein bisschen Glück gehabt, dass zwei Tore für den VfL zurückgenommen wurde. Stattdessen trat Füllkrug auf den Plan, brachte Werder per Flugkopfball spät in Führung und setzte mit einem verwandelten Foulelfmeter auch noch den Schlusspunkt. Mit acht Punkten aus fünf Spielen kann die Mannschaft von Trainer Ole Werner auf einen gelungenen Saisonauftakt zurückblicken.

"Das ist ein sehr guter Saisonstart, aber wir müssen weiter um jeden Punkt kämpfen." Niclas Füllkrug

Es waren gerade einmal 40 Sekunden gespielt, als die Werder-Fans allerdings erstmal kräftig durchschnaufen durften. Nach einem langen Ball war die Bremer Abwehr entblößt und Takuma Asano frei durch. Doch Werder-Keeper Jiri Pavlenka riss die Arme hoch und entschärfte den Schuss des pfeilschnellen Japaners. Die Benchmark für das Duell war gesetzt und beide Teams gingen weiter ein hohes Tempo mit viel Risiko.

Schmidt aus 30 Meter an den Innenpfosten

Die Gäste aus der Hansestadt hätten dabei in Führung gehen müssen, doch Füllkrug scheiterte in der 22. Minute frei vor dem Tor an VfL-Keeper Manuel Riemann. Spektakulär war Niklas Schmidts Freistoß kurz vor der Pause. Aus 30 Metern jagte der Bremer Mittelfeldmann das Leder an den Innenpfosten - Pech für die Grün-Weißen.

Und das noch punktlose Bochum? Verzweifelte an Pavlenka. Der Tscheche parierte Philipp Försters Versuch aus kurzer Distanz bärenstark, Anthony Jung rettete anschließend vor dem einschussbereiten Asano (44.).

5.Spieltag, 03.09.2022 15:30 Uhr VfL Bochum 0 Werder Bremen 2 Tore: 0: 1 Füllkrug (86.) 0: 2 Füllkrug (90. +2, Foulelfmeter)

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Osei-Tutu (89. Ordez) - Losilla, Förster (71. Osterhage) - Asano, Stöger, Holtmann (65. P. Hofmann) - Zoller (71. Antwi-Adjej)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper (77. N. Stark), Veljkovic, Friedl - Weiser, Groß (90. Gruew), A. Jung - N. Schmidt (90. Rapp), R. Schmid (74. Stage) - Füllkrug, Ducksch (74. Burke)

Zuschauer: 25800



Werder-Torwart Pavlenka bärenstark

Bremen legte in der zweiten Hälfte noch einen Gang zu, übernahm jetzt komplett das Kommando. Doch das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Marvin Ducksch versuchte viel, verzog aus aussichtsreicher Position (50.) und scheiterte noch zweimal an Riemann (51., 60.). Nach einer guten Stunde beteiligte sich auch der VfL wieder am Offensiv-Feuerwerk. Anthony Losillas Kopfball-Bogenlampe (65.) strich knapp über die Querlatte, fünf Minuten später war erneut Pavlenka gegen Bochums Kapitän zur Stelle. Ebenso wie in der 74. Minute, als der Bremer Schlussmann mit letztem Einsatz gegen den heranstürmenden Asano rettete.

Doppelpack durch Füllkrug, bitteres Ende für Bochum

In der 80. Minute war der Tscheche dann tatsächlich geschlagen, doch Philipp Hofmann hatte den Ball mit dem Arm über die Torlinie gebracht. Nach Überprüfung des Video-Assistenten wurde der Bochumer Treffer zurückgenommen. Auf der anderen Seite startete Werder eine Schlussoffensive und wurde belohnt: Mitchell Weisers Flanke fand Füllkrug, der in der 86. Minute das 1:0 für die Gäste köpfte. Nach einem Foul am eingewechselten Oliver Burke traf der Werder-Angreifer per Elfmeter dann auch zum 2:0 (90.+2) und machte den Deckel drauf. Bitter für Bochum: Der vermeintliche 1:2-Anschlusstreffer durch Erhan Masovic (90.+6) wurde nach Videobeweis (Abseits) ebenfalls annulliert.

