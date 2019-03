Stand: 23.03.2019 16:36 Uhr

Hannover 96: Kind geht mit markigen Worten

Martin Kind hat sich bei der laufenden Mitgliederversammlung von Hannover 96 mit markigen Worten verabschiedet. Der mächtige Unternehmer, der als Vereins-Präsident seinen Hut nimmt, rechnete schonungslos mit der sportlichen und wirtschaftlichen Situation bei dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten ab.

"Ich finde es zum Kotzen"

"Wir sind aktuell dramatisch gefährdet. Und wenn ich meine persönlichen Gefühle äußern darf: Ich finde es zum Kotzen", sagte der 74-Jährige. Wirtschaftlich sei dieses Jahr so desaströs wie die sportliche Situation, sagte Kind bei seiner Rede vor 2.004 Mitgliedern. "Die KGaA wird das Jahr mit einem Verlust von 18 Millionen Euro abschließen. In der Zweiten Liga käme noch einmal ein Minus von rund 17 Millionen hinzu. Deutlich muss ich aber auch sagen: Wir werden kämpfen, noch den Klassenerhalt zu erreichen, solange es rechnerisch möglich ist."

Wer folgt auf Kind?

Für Kind ist es die letzte Mitgliederversammlung als Präsident des eingetragenen Vereins Hannover 96. "Wir brauchen neue Gesichter, wir brauchen neue Ideen, deshalb ist es gut, dass neue Kandidaten zur Verfügung stehen", sagte der Hörgeräte-Unternehmer und dankte seiner Familie: "Es war nicht immer leicht."

In Zukunft möchte Kind nur noch Geschäftsführer der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA sein und im Zuge dessen gerne die Macht beim Traditionsclub komplett übernehmen (Stichwort 50+1). Eine Opposition will das verhindern.

Deswegen wird die Mitgliederversammlung, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt wird, der wiederum den Kind-Nachfolger bestimmt, als Richtungsentscheidung innerhalb des zerrissenen Clubs angesehen.

