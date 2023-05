2:0 gegen Rot-Weiss Essen - Meppen feiert dritten Sieg in Folge Stand: 06.05.2023 15:57 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen am Leben gehalten. Trotz des dritten Sieges in Folge bleibt die Lage für die Emsländer drei Spieltage vor dem Saisonende äußerst kritisch.

Denn während der SVM am Sonnabendnachmittag Essen niederrang, gewann auch der Tabellen-16. Hallescher FC seine Partie gegen den FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0) und hat weiter fünf Punkte Vorsprung auf die Niedersachsen. Gegen die Mannschaft von Trainer Ernst Middendorp spricht von der Papierform her zudem ihr Restprogramm. In den letzten drei Partien warten in dem VfL Osnabrück (14. Mai, 14 Uhr) und Dynamo Dresden (22. Mai, 19 Uhr) noch zwei Aufstiegskandidaten auf die Niedersachsen. Und am letzten Spieltag (27. Mai, 13.30 Uhr) muss Meppen beim Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg antreten, der aktuell auf Rang zwei steht.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kleinsorge und Pourié treffen gegen Essen

Die "crazy Mission", wie Middendorp seine Aufgabe nach seinem Amtsantritt Anfang März tituliert hatte, droht also trotz des dritten Erfolges in Serie zu scheitern. Dabei hat der Trainer-Weltenbummler, dessen Verpflichtung nicht wenige Fans und Fußballexperten ebenfalls als "crazy" ansahen, dem Team neues Leben eingehaucht. Wie bereits in den vergangenen beiden Begegnungen gegen die Zweitliga-Anwärter 1. FC Saarbrücken (1:0) und SV Wehen Wiesbaden (2:1) zeigten die Emsländer auch gegen Essen eine überzeugende Vorstellung.

Marius Kleinsorge brachte die im ersten Abschnitt überlegenen Hausherren in der 34. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Marvin Pourié mit seinem elften Saisontor für die Entscheidung (58.). Der Angreifer, der wie sein Coach schon eine Menge Stationen hinter sich hat, traf damit im dritten Spiel in Folge. Auch irgendwie "crazy", um es mit den Worten von Middendorp zu sagen...

35.Spieltag, 06.05.2023 14:00 Uhr SV Meppen 2 Rot-Weiss Essen 0 Tore: 1 :0 Kleinsorge (34.) 2 :0 Pourié (58.)

SV Meppen: Harsman - Kraulich, Bruno Soares, Dombrowka - Käuper (46. M. Pepic), Ballmert, Evseev (63. Ametov), Risch (84. Puttkammer) - Blacha (75. Janssen) - Kleinsorge (63. Vogt), Pourié

Rot-Weiss Essen: Golz - Kourouma (46. Plechaty), Rios Alonso, Herzenbruch, Kefkir (46. Römling) - Eisfeld, Götze (86. Tarnat) - Ennali, Harenbrock (66. Müsel), Young - Engelmann (46. Berlinski)

Zuschauer: 10220



Weitere Daten zum Spiel Harsman - Kraulich, Bruno Soares, Dombrowka - Käuper (46. M. Pepic), Ballmert, Evseev (63. Ametov), Risch (84. Puttkammer) - Blacha (75. Janssen) - Kleinsorge (63. Vogt), PouriéGolz - Kourouma (46. Plechaty), Rios Alonso, Herzenbruch, Kefkir (46. Römling) - Eisfeld, Götze (86. Tarnat) - Ennali, Harenbrock (66. Müsel), Young - Engelmann (46. Berlinski)10220

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 06.05.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SV Meppen 3. Liga