Stand: 18.08.2024 13:54 Uhr Werder ohne Kownacki in Cottbus - Stürmer vor Abgang aus Bremen

Stürmer Dawid Kownacki wird den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen offenbar nach nur einer Saison verlassen. Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, wird der Pole nicht zum Aufgebot für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Montag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Drittligisten Energie Cottbus stehen. Der 27-Jährige sei für Verhandlungen mit einem anderen Club freigestellt worden, teilte Werder am Sonntag mit. Kownacki war vor der vergangenen Spielzeit von Fortuna Düsseldorf zu den Bremern gewechselt. Über die "Joker"-Rolle kam er nicht hinaus und blieb ohne Tor. | 18.08.2024 13:53