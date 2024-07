Stand: 24.07.2024 18:50 Uhr VfL Wolfsburg gewinnt in der Vorbereitung gegen OSC Lille

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den zweiten Sieg im dritten Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gefeiert. Gegen den französischen Erstligisten OSC Lille gab es einen 1:0 (0:0)-Erfolg für die Niedersachsen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Wolfsburger Kevin Behrens. Der zur Halbzeit eingewechselte Angreifer verwandelte in der 54.Minute einen Handelfmeter gegen den Tabellenvierten der abgelaufenen Spielzeit in der Ligue 1. Sommerfahrplan | 24.07.2022 18:51