US Open: Zverev startet am Montag in der "Frühschicht"

Tennis-Profi Alexander Zverev wird am Montag eines der Eröffnungsspiele bei den US Open bestreiten. Der Hamburger spielt sein Erstrunden-Match in New York gegen den Finnen Emil Ruusuvuori gleich zum Turnierstart um 11 Uhr am Vormittag, in Deutschland ist es dann 17 Uhr. Zverev, Finalist von 2020, kann sich als Weltranglistenvierter über einen machbaren Turnierweg beim letzten Major-Turnier des Jahres freuen. In der zweiten Runde wartet der Sieger aus dem Duell zwischen Alexandre Müller (Frankreich) und Adam Walton (Australien). | 24.08.2024 18:46