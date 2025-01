Stand: 04.01.2025 13:14 Uhr Tischtennis: Werder Bremen verpasst Einzug ins Endspiel vom Final Four

Tischtennis-Bundesligist Werder Bremen hat den Einzug ins Endspiel des Final-Four-Turniers um den DTTB-Pokal in Neu-Ulm verpasst. Das Team von Coach Christian Tamas verlor am Sonnabend sein Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:3. Den Punkt für die Hanseaten holte Kirill Gerassimenko durch einen 3:0-Erfolg gegen Yūto Muramatsu. Mattias Falck (zwei Niederlagen) und Marcelo Aguirre mussten sich in ihren Einzeln derweil geschlagen geben. | 04.01.2025 13:10