Stand: 26.07.2024 15:27 Uhr St. Pauli verpflichtet Außenverteidiger Stevens

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli bastelt weiter an seiner Mannschaft für die kommende Saison. Wie der Club am Freitag bekanntgab, kommt der walisische Außenverteidiger Fin Stevens nach Hamburg. Zur Vertragslaufzeit des zweimaligen Nationalspielers wurden keine Angaben gemacht. Der 21 Jahre alte Stevens stand seit 2020 beim FC Brentford aus der englischen Premier League unter Vertrag. Zuletzt war er an den Drittligisten Oxford United ausgeliehen gewesen. Zu- und Abgänge der Bundesligisten | 26.07.2022 15:27