Stand: 19.01.2025 16:39 Uhr Sieg für Bremerhaven in Berlin - Pinguins besiegen Eisbären

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben das Topspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Hauptstadt für sich entschieden. Die Norddeutschen setzten sich bei den Eisbären Berlin mit 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) durch und bleiben damit auf Play-off-Kurs. Berlin ist Zweiter, die Pinguins haben als Dritter noch zwei Spiele mehr zu absolvieren. Die Grizzlys Wolfsburg stehen aktuell auf einem Play-in-Platz: Um 16.30 Uhr empfangen die Niedersachsen die Augsburger Panther in eigener Halle. Überblick | 19.01.2025 16:32