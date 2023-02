Stand: 22.02.2023 10:56 Uhr Schröder will Karriere bei Löwen Braunschweig ausklingen lassen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder möchte nach einigen weiteren Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu seinem Bundesliga-Verein Löwen Braunschweig zurückkehren. "Das Ziel ist, bis 40 noch als Profi aktiv zu sein. Davon noch etwa drei bis fünf Jahre in der NBA", sagte der Profi der Los Angeles Lakers der "Sport Bild". Ferner will der 29-Jährige "gern mit 35, wenn alles gut klappt, nach Braunschweig. Damit ich noch auf einem sehr guten Level bin und in Braunschweig angreifen kann. Da wollen wir dann natürlich eine Meisterschaft holen. Das ist mein großes Ziel." Schröder ist seit 2020 beim Club aus seiner Heimatstadt alleiniger Gesellschafter. | 22.02.2023 10:55