Stand: 07.09.2024 15:42 Uhr Regionalliga Nord: Weiche Flensburg bleibt oben dran - Phönix siegt

Der SC Weiche Flensburg bleibt in der Regionalliga Nord erster Verfolger von Spitzenreiter TSV Havelse. Die Flensburger gewannen am Sonnabend gegen Teutonia Ottensen mit 3:0 (1:0). Die Tore für die Schleswig-Holsteiner erzielten Mohamed Cherif (15., FE) sowie Ben Opoku Labes mit einem Doppelpack (56., 60.). Phönix Lübeck gewann seine Partie bei der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel mit 2:1 (1:1). Leander Fritzsche (9.) und Johann Berger per Elfmeter (71.) schossen die Tor für die Gäste, Nick Breitenbücher hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (40.). Ergebnisse und Tabelle | 07.09.2024 15:42