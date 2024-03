Stand: 09.03.2024 16:05 Uhr Regionalliga Nord: Teutonia Ottensen zieht an Oldenburg vorbei

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der FC Teutonia Ottensen am Sonnabend den VfB Oldenburg mit 1:0 (1:0) besiegt. Damit zogen die Hamburger in der Tabelle an die Niedersachsen vorbei auf Rang sechs.Ergebnisse und Tabelle | 09.03.2024 16:05