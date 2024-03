Stand: 09.03.2024 17:57 Uhr Regionalliga Nord: 1. FC Phönix Lübeck nur remis bei Kilia Kiel

In der Fußball-Regionalliga Nord ist der Tabellenzweite 1. FC Phönix Lübeck am Sonnabend beim Vorletzten Kilia Kiel trotz einer 2:0-Pausenführung nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Sollte Spitzenreiter Hannover 96 II am Sonntag bei Eintracht Norderstedt siegen, würde der Rückstand für die Lübecker auf neun Punkte anwachsen. Allerdings ist Phönix noch mit Spielen im Rückstand. Der FC Teutonia Ottensen besiegte den VfB Oldenburg mit 1:0 (1:0) besiegt. Damit zogen die Hamburger in der Tabelle an die Niedersachsen vorbei auf Rang sechs.Ergebnisse und Tabelle | 09.03.2024 17:48