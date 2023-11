Stand: 24.11.2023 21:23 Uhr RL Nordost: Greifswalder FC patzt beim Tabellenletzten

Die Fußballer des Greifswalder FC haben im Kampf um die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost überraschend Federn gelassen. Die Norddeutschen kamen beim Tabellenletzten FSV Zwickau nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Guido Kocer (37./1:0) und David Vogt (87./2:1) hatten den Spitzenreiter jeweils in Führung gebracht. Die Greifswalder, die nach einer Tätlichkeit von Niklas Brandt (29.) in Unterzahl spielten, kassierten aber noch in der Nachspielzeit den erneut Ausgleich. Überblick | 24.11.2023 21:20