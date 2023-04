Stand: 01.04.2023 17:05 Uhr RL Nord: Spitzenreiter VfB Lübeck mit souveränem Auswärtssieg

Der VfB Lübeck hat am Sonnabend mit einem souveränen Auswärtssieg seine Spitzenposition in der Fußball-Regionalliga Nord gefestigt. Die Travestädter gewannen am 31. Spieltag mit 3:0 (1:0) bei Atlas Delmenhorst. Verfolger Hamburger SV II ist spielfrei. Zudem gewann Werder Bremen II mit 4:1 (2:0) gegen Eintracht Norderstedt. Ergebnisse und Tabelle | 01.04.2023 16:58