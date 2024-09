Stand: 09.09.2024 16:22 Uhr Nationalmannschaft: Einsatz von Ex-Werder-Profi Füllkrug fraglich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League-Kracher in den Niederlanden (Dienstag, 20.45 Uhr) um den Einsatz des ehemaligen Werder-Profis Niclas Füllkrug. Der Stürmer von West Ham United klagte nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) über Wadenprobleme. "Das entscheidet sich morgen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Abschlusstraining am Montag. Sollte Füllkrug (14 Tore in 22 Länderspielen) ausfallen, könnte Kai Havertz wieder nach ganz vorne rücken. | 09.09.2024 16:22