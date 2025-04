Stand: 20.04.2025 13:04 Uhr Nach Sieg in Andernach: HSV-Fußballerinnen vor Bundesliga-Aufstieg

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben am Sonntag einen Riesenschritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Der HSV gewann seine Partie bei der SG 99 Andernach mit 2:1 (0:1) und festigte damit Aufstiegsplatz drei. Der Vorsprung der Hanseatinnen auf den SV Meppen beträgt vier Spieltage vor dem Saisonende nun bereits fünf Zähler. Die Emsländerinnen hatten bereits am Sonnabend das Topspiel gegen Union Berlin mit 0:4 (0:0) verloren. Der VfL Bochum dürfte sich nach der überraschenden 1:3 (1:2)-Pleite beim FC Ingolstadt aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Der Rückstand auf den HSV ist durch die Niederlage auf neun Zähler angewachsen. Ergebnisse und Tabelle | 20.04.2025 13:03