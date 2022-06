Stand: 24.06.2022 12:52 Uhr Holstein Kiel testet gegen Qarabag und Wolfsberg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im Rahmen des Trainingslagers iin Österreich zwei Testspiele vereinbart. Das Team von Trainer Marcel Rapp trifft am 29. Juni (12 Uhr) in St. Ulrich auf den aserbaidschanischen Meister und Pokalsieger Qarabag Agdam und am 2. Juli (16 Uhr) in Maria Alm auf den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC. Die "Störche" bereiten sich vom 26. Juni bis 3. Juli in Zell am See auf die neue Saison vor. | 24.06.2022 12:52