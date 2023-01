Stand: 26.01.2023 10:48 Uhr Holstein-Coach erklärt Schreiber zur Nummer eins vor Himmelmann

Trainer Marcel Rapp von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich in der Torhüterfrage festgelegt. "Tim Schreiber wird spielen", sagte Rapp. Der am Montag nachverpflichtete Robin Himmelmann wird somit zunächst auf der Bank des Tabellen-Achten Platz nehmen. Thomas Dähne, der in der Hinrunde 13-mal im Tor gestanden hatte, fehlt wegen einer Knieverletzung. Der Coach geht dennoch mit viel Optimismus in die Rückrunde: "Wir haben die Pause genutzt und sind gut vorbereitet." Gegner am Sonnabend ist Greuther Fürth. | 26.01.2023 10:40