Stand: 16.04.2024 21:14 Uhr Hannovers Basketballerinnen verpassen Finaleinzug

Die TK Hannover Luchse haben in der Basketball-Bundesliga der Frauen den Einzug ins Finale verpasst. Am Dienstagabend musste sich der deutsche Pokalsieger im entscheidenden fünften Spiel der Play-off-Halbfinalserie beim Titelverteidiger Keltern deutlich mit 51:69 (28:38) geschlagen geben. Keltern hatte die Serie zunächst mit zwei Heimsiegen angeführt, die beiden nachfolgenden Spiele in Hannover dann aber verloren. Im Finale ist Alba Berlin der Gegner. Play-offs | 16.04.2024 21:04