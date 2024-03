Stand: 10.03.2024 15:44 Uhr Handballerinnen des VfL Oldenburg beim Final Four Dritte

Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben das Final Four um den DHB-Pokal in Stuttgart auf Platz drei beendet. Im "kleinen Finale" setzten sich die Niedersächsinnen am Sonntagnachmittag gegen den Thüringer HC mit 34:30 (19:13) durch. Toni-Luisa Reinemann war mit elf Treffern erfolgreichste Oldenburger Schützin. In der Vorschlussrunde hatte sich der VfL am Sonnabend der TuS Metzingen mit 30:31 (14:16, 26:26) nach Siebenmeterwerfen geschlagen geben müssen. Ergebnisse DHB-Pokal | 10.03.2024 15:44