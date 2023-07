Stand: 21.07.2023 11:46 Uhr Hamburg Towers verpflichten Nico Brauner

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Nico Brauner von den Gießen 46ers verpflichtet. Der 28 Jahre alte Aufbauspieler zählte in der zweiten Liga ProA zu den besten deutschen Akteuren und erhält bei den Hamburgern einen Vertrag bis zum Sommer 2024. "Er ist ein Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und alles für den Teamerfolg gibt. Nach seinen Jahren in der ProA ist er nun bereit für den Schritt in die BBL“, sagte Trainer Benka Barloschky über den ersten deutschen Neuzugang des Sommers. | 21.07.2023 11:55