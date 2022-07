Stand: 18.07.2022 16:24 Uhr Grizzlys Wolfsburg verpflichten Kanadier Jeffrey

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit dem Kanadier Dustin Jeffrey verstärkt. Der 34 Jahre alte Center, der auch als Außenstürmer agieren kann, stand zuletzt beim SC Bern in der ersten Schweizer Liga unter Vertrag. Jeffrey kann auf 131 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL (für Arizona, Dallas und Pittsburgh) zurückblicken. In der Schweiz gelangen ihm für Lausanne und Bern in 289 Spielen 86 Tore und 176 Assists. | 18.07.2022 16:23