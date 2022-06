Stand: 03.06.2022 15:28 Uhr Für die Champions League: THW Kiel reaktiviert Myrhol

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat nach der Verletzung von Abwehrchef Hendrik Pekeler mit einer spektakulären Nachverpflichtung reagiert und den norwegischen Rekord-Nationalspieler Bjarte Myrhol reaktiviert. Der 40-Jährige, der nach Olympia in Tokio im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte, soll den Kielern vor allem im Kampf um den Champions-League-Titel als zusätzliche Option helfen. "Wenn ein Club wie der THW Kiel kurzfristig Unterstützung benötigt, macht man sich auf den Weg", sagte Myrhol. Kiel kämpft am 18. und 19. Juni beim Final4 in Köln um den fünften Gewinn der Königsklasse. | 03.06.2022 15:27