Stand: 29.12.2022 14:56 Uhr Ex-"Recke" Nordmeyer übernimmt die U19-Frauen des DHB

Der langjährige Spieler und Trainer der TSV Hannover-Burgdorf, Christopher Nordmeyer, wird künftig die Nachwuchsmannschaft der weiblichen U19/20 des Deutschen Handball-Bundes (DHB) übernehmen. Der 55-Jährige ist damit Nachfolger des wegen seiner Trainingsmethoden umstrittenen Andre Fuhr, der im September zurückgetreten war. Nordmeyer stieg als Profi mit den "Recken" in die Bundesliga auf, als Coach führte er die Niedersachsen in den Europapokal. Von 1993 bis 2004 betreute er zudem die Frauen des SV Wacker Osterwald, mit denen er von der Oberliga bis in die 2. Liga aufstieg. | 29.12.2022 14:54