Stand: 20.06.2022 21:52 Uhr Erstrundenmatch von Kerber in Bad Homburg abgebrochen

Der erste Auftritt von Titelverteidigerin Angelique Kerber beim Rasentennis-Turnier in Bad Homburg musste vertagt werden. Das Erstrundenmatch der 34 Jahre alten Kielerin von 2018 gegen Anastasia Gasanowa aus Russland wurde am Montagabend beim Stand von 4:2 im ersten Satz abgebrochen. Der Rasen war zu feucht geworden. Die Begegnung wird an diesem Dienstag fortgesetzt. Wegen Regenschauern war es zu stundenlangen Verzögerungen gekommen. | 20.06.2022 21:50