Stand: 15.08.2024 13:57 Uhr Ehlers/Wickler bei Beachvolleyball-EM vorzeitig weiter

Die Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler reiten ihre Euphoriewelle weiter. Das Hamburger Duo gewann bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden sein zweites Gruppenspiel gegen die Tschechen Tomas Semerad und Jan Dumek souverän mit 2:0 (21:19, 21:10) und zog vorzeitig in die K.o.-Runde ein. Gegen die Norweger Hendrik Mol und Mathias Berntsen geht es am Donnerstagabend für Ehlers/Wickler noch um den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Einzug ins Achtelfinale. | 15.08.2024 13:57