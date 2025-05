Stand: 11.05.2025 18:22 Uhr Dritte Liga: VfL Osnabrück verliert in Essen

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sein letztes Auswärtsspiel der laufenden Saison verloren. Bei Rot-Weiss Essen unterlagen die Niedersachsen am Sonntag mit 1:3 (0:1). Kelsey Meisel mit einem Doppelpack (14., 50.) und Ahmet Arslan (85.) trafen für die Essener, Lars Kehl verkürzte für den VfL (87.). Am letzten Spieltag kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) haben die Lila-Weißen den SC Verl an der Bremer Brücke zu Gast. Ergebnisse und Tabelle | 11.05.2025 18:22