Stand: 16.04.2024 15:04 Uhr Deutschland und Frankreich richten Handball-WM 2029 aus

Die deutschen Handballfans dürfen sich auf das nächste Großereignis im eigenen Land freuen. Wie der Weltverband IHF mitteilte, wird die WM 2029 in Deutschland und Frankreich stattfinden. Einziger Konkurrent der deutsch-französischen Bewerbung, in die der Deutsche Handballbund (DHB) als Juniorpartner geht, war das Bündnis Dänemark/Island/Norwegen gewesen. An dieses vergab die IHF das Turnier 2031. Deutschland richtet alleine bereits die WM 2027 aus. | 16.04.2024 15:04