Stand: 18.08.2024 16:35 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Hansa Rostock und St. Pauli ausgeschieden

Die Regionalliga-Fußballerinnen des FC Hansa Rostock sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mecklenburgerinnen waren am Sonntagmorgen im Duell mit dem Zweitliga-Aufsteiger VfL Bochum chancenlos und verloren mit 0:10 (0:4). Auch für den Nord-Regionalligisten FC St. Pauli kam das Aus in Runde eins. Gegen den West-Regionalligisten Arminia Bielefeld gab es ein 0:2 (0:1). Ergebnisse DFB-Pokal der Frauen | 18.08.2024 16:34