Stand: 15.11.2024 22:06 Uhr DEL: Penguins Bremerhaven siegen bei den Kölner Haien

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Erfolg eingefahren. Der deutsche Vizemeister gewann 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) nach der Deutschland-Cup-Pause bei den Kölner Haien und ist nun erster Verfolger von Champion Eisbären Berlin. Nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg über den schwedischen Meister Skelleftea AIK in der Champions Hockey League feierten die Norddeutschen in der Liga den zehnten Sieg im 16. Spiel. Ergebnisse und Tabelle | 15.11.2024 22:20

