Stand: 01.12.2024 16:28 Uhr DEL: Fischtown Pinguins feiern souveränen Heimsieg

Die Fischtown Pinguins haben am 22. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen souveränen Heimsieg errungen. Die Bremerhavener setzten sich am Sonntag mit 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) gegen die Augsburger Panther durch. Christian Wejse (26., 31.) und Ziga Jeglic (32., 60.) erzielten die Treffer für die Pinguins. Am späten Nachmittag gastieren die Grizzlys Wolfsburg noch bei den Iserlohn Roosters. Ergebnisse und Tabelle | 01.12.2024 16:25