Stand: 17.11.2024 13:06 Uhr Co-Trainer Nergiz verlässt Drittligist VfL Osnabrück

Co-Trainer Maniyel Nergiz kehrt dem Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück den Rücken. Wie die Niedersachsen mitteilten, hat der 41-Jährige aus persönlichen Gründen um eine Auflösung seines Vertrags gebeten. Diesem Wunsch wurde entsprochen. Nergiz war beim VfL auch als Analyst tätig. Für diesen Posten hat der Zweitliga-Absteiger in Nergiz bereits einen Ersatz gefunden. Er arbeitete zuletzt in derselben Funktion am Campus des FC Bayern München. | 17.11.2024 13:05

