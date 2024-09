Stand: 21.09.2024 19:12 Uhr Blinden-Fußball: FC St. Pauli ist Deutscher Meister

Das Blinden-Fußballer des FC St. Pauli haben am Sonnabend in Darmstadt den Deutschen Meistertitel geholt. Die Hamburger gewannen bei einem Viererturnier ihr letztes Saisonspiel mit 1:0 gegen Titelverteidiger SF BG Blista Marburg und sicherten sich zum vierten Mal in ihrer Historie die Schale. In einer ausgeglichenen Partie entschied ein Eigentor der Marburger die Partie zugunsten der Braun-Weißen. "Einfach sensationell! Wir haben immer dran geglaubt und hart dafür gearbeitet. Der Titel ist die Anerkennung für die Arbeit", sagte St.-Pauli-Coach Wolf Schmidt nach der Übergabe der Meisterschale. | 21.09.2022 19:12