Stand: 17.12.2023 16:39 Uhr Baskets Oldenburg verlieren auch gegen Alba Berlin

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Gegen Alba Berlin verloren die Niedersachsen am Sonntag mit 85:90 (47:40), zeigten sich dabei aber formverbessert. Erst in der Schlussphase brachen die Gastgeber ein und ermöglichten den Berlinern mit einem 20:2-Lauf die Entscheidung zu ihren Gunsten. Ergebnisse und Tabelle | 17.12.2023 16:38