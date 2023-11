Stand: 19.11.2023 17:19 Uhr Basketball: Niederlagenserie der BG Göttingen hält an

Der BG Göttingen ist auch gegen Bonn keine Trendwende in der Basketball Bundesliga (BBL) gelungen. Die Niedersachsen verloren ihr Heimspiel am Sonntag mit 77:101 (35:50). Karlis Silins war mit 23 Punkten bester Werfer der "Veilchen", Zachary Ensminger kam auf 20 Zähler. Nach der fünften Niederlage in Serie steckt Göttingen weiterhin tief im Tabellenkeller auf Rang 16 fest. Lediglich den Saisonauftakt am 7. Oktober gegen die Crailsheim Merlins konnte die SG gewinnen. | 19.11.2023 17:19