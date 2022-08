Stand: 10.08.2022 14:10 Uhr Basketball: Löwen Braunschweig holen Ex-Oldenburger Hobbs

Bundesligist Löwen Braunschweig hat den routinierten US-Basketballer Braydon Hobbs unter Vertrag genommen. Der 33 Jahre alte frühere Oldenburger unterschrieb nach Club-Angaben vom Mittwoch bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum Saisonende. Hobbs spielte in der Bundesliga auch in Gießen, Ulm und für Bayern München. In der vergangenen Spielzeit agierte der Führungsspieler in Spanien bei Obradoiro CAB. | 10.08.2022 14:10