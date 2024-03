Stand: 23.03.2024 22:02 Uhr Basketball-Bundesliga: Oldenburg gewinnt, Göttingen verliert

Die Baskets Oldenburg haben am Sonnabend in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Heimsieg gefeiert. Gegen Heidelberg gewannen die Niedersachsen mit 99:77 (50:28). Bester Baskets-Werfer war Chaundee Brown Jr. mit 20 Punkten. Die BG Göttingen verlor derweil in Crailsheim 76:80 (40:45). David DeJulius war mit 16 Punkten bester BG-Schütze. Ergebnisse | 23.03.2024 22:00