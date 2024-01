Stand: 27.01.2024 22:46 Uhr BG Göttingen besiegt Rostock Seawolves im BBL-Nordduell

Die Basketballer der BG Göttingen haben sich im Bundesliga-Nordduell gegen die Rostock Seawolves durchgesetzt. Beim 104:90 n.V. verspielten die Niedersachsen im Schlussviertel zwar einen klaren Vorsprung, siegten dann aber in der Overtime deutlich. In die Verlängerung mussten auch die Löwen Braunschweig - und gewannen am Ende gegen Bamberg mit 91:90. Schon in der regulären Spielzeit machten die Baskets Oldenburg ihren Heimsieg perfekt. Gegen die Riesen Ludwigsburg gab es ein 91:85 (54:42). Überblick | 27.01.2022 22:38