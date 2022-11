Stand: 20.11.2022 16:57 Uhr BBL: Oldenburg gewinnt Nordduell mit Göttingen

Die Baskets Oldenburg haben das Niedersachsenduell in der Basketball Bundesliga (BBL) mit der BG Göttingen gewonnen. Beim 93:75 (38:38) war Tanner Leissner mit 25 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Für Göttingen traf Mark Smith (23 Zähler) am besten. Während die Oldenburger in der Tabelle oben dran bleiben, rutschte Götrtingen aus den Top-Acht heraus. | 20.11.2022 16:56