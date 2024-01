Stand: 21.01.2024 20:33 Uhr BBL: BG Göttingen siegt, Vechta verliert

Die BG Göttingen hat in der Basketball Bundesliga (BBL) das Kellerduell bei den Tigers Tübingen gewonnen und wichtige Zähler im Abstiegskampf gesammelt. Am Sonntag setzten sich die Niedersachsen mit 116:95 (57:50) beim Tabellennachbarn durch. Beste BG-Werfer waren Umoja Gibson mit 28 Punkten und Grant Anticevich mit 24 Zählern. Aufsteiger Rasta Vechta hingegen kassierte eine 74:77 (33:39)-Niederlage in Ludwigsburg. Tommy Kuhse erzielte dabei 20 Punkte. | 21.01.2024 20:33