Stand: 17.08.2023 14:02 Uhr 35.000 Euro für Inklusive Segel-WM in Rostock

Für die Mitausrichtung der Inklusiven Segel-Weltmeisterschaft in Rostock erhält der Regattaverein Rostock vom Land eine Förderung in Höhe von 35.000 Euro. Ohne das Engagement des Vereins wäre ein Event wie die Inklusive Segel-WM in Rostock nicht möglich, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese (SPD) laut Mitteilung von Donnerstag bei der Übergabe des Förderbescheids. Die Inklusive Segel-WM findet vom 23. bis 28. August statt. Es treten Teams aus der ganzen Welt, darunter aus Kanada, Neuseeland und Australien, an. | 17.08.2023 13:20