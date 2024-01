Stand: 30.01.2024 14:59 Uhr Die NDR 1 Radio MV Wummer-Nummer

Wir spielen jeden Tag, den ganzen Tag den Lieblingsmix für Mecklenburg-Vorpommern - mit Kulthits, Deutschen Hits und Aktuellen Hits. Jetzt können Sie mit Ihren Lieblingshits auch noch Geld gewinnen.

Was wummert denn da? Jeder kennt das: Sie stehen an der Ampel und im Auto nebenan hört gerade ein anderer Autofahrer mit voller Lautstärke sein Lieblingslied auf NDR 1 Radio MV. Welches Lied kann das sein? Der Song gefällt Ihnen und irgendwie kommt er Ihnen bekannt vor… klar, das ist doch …! Wenn Sie den Song oder den Künstler erkannt haben, dann haben Sie das Zeug zum Gewinnen.

Täglich die erste Runde in der Stefan Kuna Show spielen

Wir verfremden einen Lieblingshit und lassen ihn klingen, wie hinter einer Tür in einem geschlossenen Auto. Der Hit wummert am Anfang nur, wird mit der Zeit aber immer deutlicher. Gleichzeitig sinkt jedoch der zu gewinnende Betrag. Je schneller das gesuchte Lied oder der Interpret also erraten wird, umso mehr Geld können Sie abkassieren. Insgesamt warten bis zu 300 € auf Sie. Mehrmals täglich von Montag bis Freitag und garantiert immer zwischen 6 und 7 Uhr in der Stefan Kuna Show auf die Wummer-Nummer achten, 01378 – 80 80 80 für 14 Cent anrufen und mitspielen. Die NDR 1 Radio MV Wummer-Nummer - Musikrätsel knacken und Kohle einsacken!

